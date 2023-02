101-årig: »Den verden, vi lever i nu, vil jeg gerne slippe. Det er ikke min verden mere«

»Jeg blødte så meget, at ambulancefolkene måtte komme op og hente mig. Og så viste det sig, at de var sabotører. De lod, som om de var ansat på hospitalet, og smuglede våben, der var kommet fra Sverige til Dragør, og havde så fundet på, at de i ambulancerne kunne få dem videre over broerne til København, hvor tyske soldater stoppede alle bilerne«, siger den 101-årige Lilli Bjergstad, da vi besøger hende for at tale om et helt liv i København, som de færreste i dag kan genkende.

