Tre arrangører fortæller det, du ikke ved om at lave festival: »Vi kan jo ikke have artister på, der ikke kan udstå hinanden«

Hvad kræver det at planlægge en festival? Mange timers forberedelser på YouTube, budgetkampe og et køligt overblik over besynderlige ønsker fra kunstnere. Vi har talt med sikkerhedschefen, programplanlæggeren og bookeren om arbejdet, der går forud for tre af landets store festivaler.