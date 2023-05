Når Roskilde Festival i slutningen af juni er tilbage, er et af hovednavnene Lil Nas X.

Den amerikanske rapper – der forleden rullede sig i similisten og stjal opmærksomheden ved Met Gala i New York – har etableret sig som ikke bare en musikalsk sværvægter, men også et popkulturelt ikon, siden han i 2019 for første gang møvede sig ind på hitlisterne med country-hiphop-hittet ’Old Town Road’.