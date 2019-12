Julemænd fra teatergruppen Solvognen er anholdt for at uddele gaver fra hylderne i stormagasinet Magasin i 22. december 1974. Julemandshæren protesterer mod, at arbejderne ikke har til at købe de varer, de selv er med til at producere. Julemændene har selv medbragt de fleste af de bøger, som de måbende kunder får helt gratis.