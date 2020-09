Et spøgelse gik gennem Danske Bank i Estland

I juli i år blev en af verdens største bagmænd involveret i hvidvask løsladt efter at have siddet i et amerikansk fængsel. Han fik en mildere dom, fordi han samarbejdede med myndighederne. Nu afslører fortrolige dokumenter, at penge til et af hans selskaber gik gennem Danske Banks filial i Estland.