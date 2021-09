Holger K. Nielsen: »Vi var helt nede på knæ. Margrethe Vestager var fuldstændig kold«

Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon forsøgte at overtale Annette Vilhelmsen til at sparke Villy Søvndal ud af S-R-SF-regeringen. I en ny erindringsbog, som udkommer i næste uge, fortæller tidligere skatteminister og SF-formand Holger K. Nielsen om det indre liv i en konfliktramt regering: Thorning var en umusikalsk og elendig mødeleder. At diskutere dagpengelempelser med Margrethe Vestager svarede til at forsøge at omvende Indre Mission.