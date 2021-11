Paraplymordets danske forbindelse tog sin historie med i graven

Paraplymordet på den bulgarske systemkritiker Georgi Markov i London i 1978 er et af den kolde krigs mest spektakulære og berygtede snigmord. Mordet er aldrig blevet opklaret, men lige siden Murens fald har en dansker været centrum for efterforskningen af drabet. Han blev afhørt, men politiet lod ham gå. Hvorefter han forvandt ud af landet. Journalist Henrik Denta har gennem flere år fulgt hans spor. Nu er manden død i sit hjem i Østrig. Samtidig viser nye oplysninger, at dansk politi nemt kunne have fundet ham, hvis de ville.