Nu er myndighederne vendt på en tallerken i Benjamins sag, men hovedpersonen sidder stadig forundret tilbage

Amerikanske Benjamin Schenkel har efter en lang og slidsom kamp fået permanent opholdstilladelse. Uden sin ekstraordinære drivkraft, sin arbejdsgivers vilje til at betale en advokat og vennernes hjælp tvivler han på, at det var gået. Nu vil han ændre udlændingepolitikken til gavn for dem, der ikke har de samme kræfter og venner.