Per Arnoldi har tegnet et opråb: Fortabt er jeg i digitaliseringens umenneskelighed

81-årige Per Arnoldi, kendt, afholdt og hædret for sin billedkunst, sit sprog og sine karakteristiske plakater, læste Politikens interview med SF’s finans- og it-ordfører Lisbeth Beck-Nielsen i søndags. Hendes budskaber om, at ingen politikere i årevis har taget ansvar for den buldrende digitaliserings konsekvenser for menig mand, kvinde, ung og ældre, gjorde ham indigneret og vred.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her