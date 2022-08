SF's it-ordfører: »Vi politikere har svigtet borgerne totalt«

Drister du dig til at fremhæve de negative konsekvenser ved digitaliseringen, bliver du sat i bås som en maskinstormende sølvpapirshat. SF’s Lisbeth Bech-Nielsen leder, indtil videre forgæves, efter et udvalgslokale på Christiansborg, hvor lavstatusordførerne for digitalisering kan mødes.