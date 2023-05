Milan er 17 år og har boet halvdelen af sit liv på et dansk udrejsecenter: Jeg har det meget bedre, end jeg havde det på Sjælsmark

Mellem madrester, sure håndklæder og den stank af sved, omklædningsrum og for mange uvaskede mennesker på for lidt plads, som hænger i væggene på værelserne i asylcentre landet over, findes der indimellem noget, der ligner rigtige hjem, hvor der bor familier, som holder fast i den værdighed, der findes i at vaske gulvene, lægge tøjet på plads og klæde sig ordentligt på.

Det er i sådanne værelser, Milan Jaf på 17 år og hans to brødre, Matin på 14 og Miron på 7 år, er opvokset.