Dino hjælper unge udsatte drenge i Vangede: »Vores arbejde handler om, at de skal komme væk fra systemet«

Elmedin ’Dino’ Aksalic har startet en klub i Vangede, hvor han har været med til at vende udviklingen for en gruppe udsatte unge drenge. Han er pædagog, men samarbejder tæt med forebyggelsespoliti, kommunen og SSP. Ifølge ham skal det samarbejde blive endnu stærkere landet over for at hjælpe udsatte unge mennesker.