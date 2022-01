I et tog fra Chicago til sydstaterne begyndte Rikke Louise Schjødt at spidde kvartlivet … Og gjorde det til en succes

Da Rikke Louise Schjødt i juli 2018 satte sig ind i toget i Chicago, befandt hun sig et sted i sit liv, hvor hun havde uanede mængder af muligheder, men også havde det, ja, helt ærligt, virkelig skidt.

Hun var for to måneder siden blevet uddannet som instruktør og manuskriptforfatter fra NYU Tisch School of the Arts i New York, et af USA’s førende centre for studier i scenekunst og film, og så var hun og hendes kæreste gået fra hinanden.