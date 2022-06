Nogle undervisere mente, der ikke var mange fremtidsmuligheder som illustrator. Thit Thyrring opdagede, at der alligevel var arbejde til hende

Samtalen foregik over for to undervisere i et kontor ude på Holmen i en af de gamle kasernebygninger, og på det tidspunkt ejede jeg ikke en computer, så jeg kom med alle mine håndlavede ting, mine små akvareller. De spurgte mig om alt, blandt andet hvorfor jeg gerne ville gå der, og det havde jeg muligvis ikke tænkt så meget over. Jeg havde bare tænkt, at jeg skulle ind på den her skole, gå der og blive dygtig.

