»En aften sad jeg simpelthen bare og googlede ’laveste ledighed, højeste løn’«

Jeg var – og er – dybt fascineret af branchen og hele det spil, der foregår bag scenen. Og det har givet mig nogle fantastiske oplevelser og venskaber – og altså, jeg mødte jo min kæreste gennem nu fem år på konservatoriet. Men jeg blev også lidt ’skadet’ af arbejdet. Til sidst kunne jeg faktisk ikke lytte til musik uden at begynde at sidde og dekonstruere det oppe i hovedet. Så det var lidt en læring i, at man skal måske ikke altid arbejde med sin hobby.

