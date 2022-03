Så var der ikke ret mange muligheder tilbage. For den anden folkeskole i Risskov havde allerede hørt om ham og ville ikke have ham. Derfor blev næste forsøg Rudolf Steiner-Skolen. Og det var også… lidt af en oplevelse.

»Lad os være ærlige. Min mor anede ikke, hvad Rudolf-Steiner var for noget. Hvis hun havde vidst, at der var afsat en time på skemaet til at danse sine følelser ud hver dag, og at man ikke måtte have sko på indenfor og i øvrigt skulle mestre et klassisk instrument, så havde hun nok vurderet, at det ikke var noget for mig«, siger han og tilføjer:

»Det var sgu sådan lidt wow. Bare wow. Der kan du snakke om parallelsamfund«.

Efter to måneder kunne han ikke mere, og han gjorde det klart for sin mor, at hun blev nødt til at få ham et andet sted hen. Derefter blev det Sølystskolen, hvor han blev erklæret uegnet til gymnasiet efterfulgt af tiende klasse på Nicoline Kochs Skole…igen.

»Der var ikke så grundig filtreringsproces«, griner han.

Peter Falktofts grundskolesaga sluttede med en vurdering fra studievejlederen, hvor han fik et karriereråd med på vejen.

»Det var kørelærer eller måske noget i forsvaret. Ellers lugtede det af en kriminel løbebane. Det var en ret hård melding at få som 15-årig. Men nu sidder jeg her og bliver interviewet til Politiken, så fuck vedkommende uendelig meget«.