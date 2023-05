Klokken er halv otte, da Charlotte Wich Thomsen træder ind ad døren til indskolingen på Søndersøskolen i Værløse i Nordsjælland. Der går ikke mere end et par sekunder, før en pige står foran hende med en lille hæklet skildpadde, som hun rækker til Charlotte.

»Se«, siger 8-årige Luna Lee Sundgaard.

En lok hår med garn viklet omkring falder ned i hendes ansigt.

»Wauw! Hvad hedder den?«, spørger Charlotte Wich Thomsen, mens hun vender og drejer skildpadden i hænderne.

»Skilde«, svarer Luna.

»Skal du så have en mere, der hedder Padde«, spørger Charlotte Wich Thomsen og smiler stort, mens hun stikker hovedet ned mod Luna, der griner.

Så begynder de at gå ned ad gangen mod 1. c’s klasseværelse. Charlotte Wich Thomsen har et mantra i sit arbejde: Når børnene sidder om aftenen ved middagsbordet og bliver spurgt af deres forældre, om Charlotte lagde mærke til deres nye bamse, må de ikke svare nej.

»Jeg vil gerne have, at alle børn skal føle, at jeg har set dem, og at det betyder noget for mig, at de har været her«, siger Charlotte Wich Thomsen.

Fakta Politikens Undervisningspris 2023 Politiken sætter fokus på den gode undervisning og hylder de lærere, der udfordrer og griber eleverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver. To faglige paneler for henholdsvis grundskolen og ungdomsuddannelserne har læst indstillingerne igennem og fundet de i alt ni vindere. Der uddeles en hovedpris på 75.000 kroner og to særpriser a 25.000 kroner i hver kategori for grundskolen, gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. Det skete 16. maj 2023 ved en fest i Pressen i Politikens Hus. Politikens Undervisningspris er støttet af Villum Fonden, en almennyttig fond stiftet i 1971, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Vis mere

Og hun lever tilsyneladende op til sit mantra. Flere af forældrene til de 27 børn i 1. c har indstillet hende til Politikens Undervisningspris. Fagpanelet er enige i, at hun er en »en hamrende dygtig lærer«, som Lise Tingleff Nielsen, der er chef for grundskoleområdet på EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, kalder det. Derfor vinder Charlotte Wich Thomsen hovedprisen.

»For hende er det ikke bare en floskel, at både den enkelte og fællesskabet betyder noget. Det er noget, hun arbejder indædt på gennem en masse små handlinger. På den måde giver hun den enkelte mod til at deltage i fællesskabet«, siger Lise Tingleff Nielsen.

