Otte timers bøn

Det er tvangstanker, der gør det svært for Silja at putte frysetørrede hindbær i dejen, når det ikke står i opskriften. Men læreren giver hende alligevel bøtten med det lyserøde indhold.

»Hovedgrunden til, at jeg er her, er, at jeg har OCD«, forklarer Silja.

Forårssolen, som står ind ad vinduet, rammer et sølvkors, der hænger om Siljas hals.

Hun har så længe, hun kan huske, været troende og bedt fadervor om aftenen, men bønnerne blev længere og længere, i takt med at der plantede sig en frygt for, at hun ikke var en god nok kristen. Det fik det til at ramle for et halvt år siden efter en nat, hvor hun havde bedt i otte timer og ikke sovet. Den manglende søvn og reglerne i hjernen, der buldrede af sted, gjorde det umuligt at koncentrere sig i skolen og være sammen med vennerne som normalt.

»Det er helt vildt at tænke tilbage på, hvordan min hjerne kunne huske alt det. Jeg kunne hele min bøn og vidste, at når jeg nåede til en bestemt del, så skulle jeg gentage noget fire gange«, siger Silja.

I månederne inden hun blev indlagt, var hun næsten ikke i skole.

Hun talte ikke

Bestemte tal, navneord, tillægsord og engelske ord var helt forbudt. Så da hun startede på Glostrup Hospitalsskole, talte hun næsten ikke, udo ver når hun messede sin bøn.

»Jeg var bange for, at hvis jeg sagde noget forkert, ville jeg gøre grin med sproget, fordi jeg havde læst en masse om racisme og kulturel appropriation (at misbruge andre kulturer, red.). Jeg havde svært ved bare at sige mit eget navn, fordi der var jo andre, der hed Silja, så hvad med dem? Jeg var bare totalt bange for at gøre nogen ked af det«.

Maria Anyango Bjørnshauge forklarer, at et af skolens hovedformål er at gøre børnene i stand til at kunne mere og mere ved at lytte til, hvad de har lyst til, og give dem succesoplevelser. Da Silja startede på skolen, ville hun gerne lave mad, så det gjorde de.

»Børnene har ofte en dårlig fortælling om skolen, fordi de har følt sig forkerte. Vi skal vende det om for dem, så de forstår, at det ikke er dem, den er gal med, og at det kan være rart at gå i skole, når der bliver taget hensyn til deres udfordringer«, siger Maria Anyango Bjørnshauge.