De troede ikke, de kunne finde ud af matematik. Så fik de Christina Kissmeyer

Christina Kissmeyer husker tydeligt en elev, der i folkeskolen havde fået at vide: »Du kommer aldrig til at lære matematik«.

»Hvis man har fået sådan noget at vide, blokerer man jo for at lære«, siger Christina Kissmeyer.

Det er elever som dem, hun giver troen tilbage på, at de godt kan. For på Århus Akademi HF og STX har flere elever dårlige oplevelser med matematik.

»Jeg taler med dem om, at selvfølgelig kan de lære det. Det er fedt at se, hvordan de blomstrer op og får troen tilbage på sig selv«, siger Christina Kissmeyer.

Politikens Undervisningspris 2023 Politiken sætter fokus på den gode undervisning og hylder de lærere, der udfordrer og griber eleverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver. To faglige paneler for henholdsvis grundskolen og ungdomsuddannelserne sidder klar til at se på indstillingerne. Der uddeles en hovedpris på 75.000 kroner og to særpriser a 25.000 kroner i hver kategori. Det sker 16. maj 2023 ved en fest i Pressen i Politikens Hus.

13 elever har indstillet hende til Politikens Undervisningspris for hendes evne til at løfte elever i matematik, og nu er hun en af de nominerede. Politiken er taget med til en matematiktime for at finde ud af, hvad det er, Christina Kissmeyer gør.

YouTube-videoer og hæfter

I 1. f er der flere, der har indstillet Christina Kissmeyer. Klassen skal til eksamen i både mundtlig og skriftlig matematik om en måned, og i dagens morgenlektion vil Christina Kissmeyer forberede dem på eksamensspørgsmålet i statistik.

Mens en elev er ved at lægge mascara ved bordet, lyder der høje pust fra gangen, og kort tid efter snubler en lyshåret pige ind ad døren. Der hviskes ved bordene, da Christina Kissmeyer så småt går i gang.

»Gå sammen to og to, og kom op til mig«, siger hun med hævet stemme.

Eleverne stiller sig i kø og får en lap papir, som de tager med ud på gangen, hvor de spreder sig i makkerpar.

»Jeg starter med at give dem nogle små opgaver, som jeg ved, det er ret nemt for dem at løse, så de kan få en succesoplevelse«, forklarer Christina Kissmeyer.

På papiret er der boksplots, som viser medianen og andre statistiske deskriptorer i et datasæt, og nu skal de quizze hinanden.

»Hvad er nedre kvartil for det gule boksplot?«, spørger en af eleverne på gangen.

»Tre«, svarer makkeren.

»Ja!«

Ni elever dumpede

Da Christina Kissmeyer havde sin første klasse til terminsprøve i matematik dumpede ni elever. Hun måtte gøre noget anderledes, tænkte hun.

Hun blev ekstra opsøgende over for dem, der var dumpet, for at sikre sig, at de gjorde fremskridt og ikke havde mistet motivationen. Og så begyndte hun at lave hæfter, som guidede eleverne gennem deres eksamensspørgsmål skridt for skridt med eksempler på besvarelser. Da eksamen kom, bestod alle eleverne.

»Det blev ligesom en fælles mission, at de skulle bestå eksamen«, siger hun.

Senere er hun også begyndt at lave YouTube-videoer, som eleverne kan se, hvis lektierne driller.