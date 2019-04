870 mænd senere begyndte Judith Duportail at undre sig: Hvad mon Tinder ved om mig?

Datingappen Tinder er større end nogensinde. Selskabet bryster sig af at være et sjovt og uforpligtende sted, hvor du kan møde nye mennesker. Men de er ikke meget for eksempelvis at fortælle, hvem de deler dine data med, og hvor længe de beholder dem. Nu advarer både en forfatter, der har skrevet en bog om Tinder, og eksperter: Du bør gøre dig klart, hvad Tinder ved om dig.