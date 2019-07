Hvad har præsten i kurven?

Hvis man skærer ind til benet, handler det måske om, at det først nu er ved at gå op for ham, at der kan være stor forskel på at være landsbypræst med nogle få hundrede sognebørn og at være præst i en turistmagnet som Skagen med knap 9.000 indbyggere.

»Inden man bliver præst, ved man ikke, hvor meget det kræver socialt at være landsbypræst. Man får det relativt overskuelige, kirkelige liv, men så er der også strikkeklubben og ringridningen. Man finder ud af, at det faktisk er meningen, at man skal gå hen og se på ringridningen med sine børn. Ellers bliver man opfattet som usynlig og en, der ikke gider stedet«.

Du holdt ellers prædiken i festteltet ved byfesten i Holbøl.

»Det var en gestus fra kirken, men pointen er, at man helst skal være der om fredagen, når alle drikker fadøl og spiser svin. Det kræver noget at være præst i et så lille samfund. Man bliver ekstremt synlig, og det bliver kommenteret, hvad man lægger i indkøbskurven. Jeg kendte en præst, som havde embede i nærheden, og han fortalte, at de kørte 20 minutter væk til en helt anden by for at købe ind«.

Kan det komme for tæt på?

»Som præst har man jo dybe samtaler om sjælesorg, og folk har en forestilling om, at der bliver ringet på hos præsten, hvor en borger siger, at han gerne vil tale om sin mosters selvmord. Det gør folk bare ikke. Engang jeg havde besøg af nogle journalister, bankede en mand på døren og sagde, at han skulle tale med en præst. I må lige gå væk, sagde jeg til journalisterne, og jeg troede, at nu kom den her ’jeg har fået kræft’-samtale. Manden sagde: »Min datter skal giftes. Hvor skal jeg stå?«. Det var det, han ville. De andre samtaler kommer, når man kommer kørende med børnene i dobbeltvognen, og pludselig er der en, der fortæller dig om en tragedie i familie, der foregik for 70 år siden. Så er man på arbejde«.

Mere gin, please

Kristian Ditlev Jensen tøver sjældent, når han skal fortælle om sit livs op- og nedture, og når man stopper op for at høre, hvordan i himlens navn han kom fra livet som forfatterskoleelev til taleskriver og folketingskandidat til et liv som sognepræst, hejser han selv det røde flag.

»Der er noget, vi bliver nødt til at tale om. Helt fra jeg var ung, drak jeg meget. Temmelig meget«.

Han fortæller om, hvordan han sidst i 20’erne kunne se, at hans liv var ved at køre af sporet. Det var medvirkende til, at han blev optaget af buddhisme. Han fik også lavet en forklaring til sig selv om, at hvis det skulle være hans nye vej, var han nødt til at være helt clean, som han siger. Nul sprut. Det holdt i tre år, indtil nogen på en ferie til Italien sagde, at han da godt kunne tage et enkelt glas vin. Jamen, det kunne han da, for at afstå fra alkohol var jo bare noget, han havde valgt, og så optaget af buddhisme var han da heller ikke. Han drak et glas hvidvin, og et par dage efter drak han et mere, og så var han ellers massiv misbruger de følgende ti år.

Efterhånden kunne han selv se, at han havde brug for hjælp. Han opsøgte en terapeut, som skulle hjælpe ham ud af misbruget, men indsigten var ikke større, end at han spurgte terapeuten, om det faktisk behøvede at være lige nu, for Roskilde Festival begyndte jo lige om lidt.

»Ja ja, sagde han. Tag du bare på Roskilde og føl, hvordan det er at drikke. Der findes faktisk et udtryk for det, som han sagde. Det sidste dyp i baljen. Det var en dygtig terapeut, som jeg regelmæssigt fløj hjem fra London for at mødes med«.

Hvorfor var du i London?

»Fordi jeg troede, alt ville blive bedre, hvis jeg boede i London. Det har også et udtryk. Det hedder den geografiske flugt. Det eneste, der kom ud af det, var billigere gin. Der peakede det«.

Dengang lærte han, at når han gik ned for at handle til en omgang pasta til aften, skulle han ikke kun købe en flaske gin, men helst to, hvis han skulle undgå at løbe tør ud på natten. Det var her, han stoppede med at drikke. I sidste uge var det otte år siden, han blev tørlagt. Han husker til evig tid datoen.

»4. juli. Det er min og USA’s uafhængighedsdag. Der faldt noget på plads«.