Jimi Hendrix gjorde det. Pete Townshend gjorde det. Og for nylig kom det fra en helt uventet kant. Hvorfor skal guitaren smadres og dø med et vræl?

Et skrig fra forsangeren. Trompeter, der hvirvler rundt. Guitarstøj. Tempofyldte trommeslag.

Phoebe Bridgers holder guitaren i hænderne og slår den ned i en højtaler foran sig. Der kommer gnister, røg og tydelige mærker i højtaleren.

Musikken bliver langsommere. Trompeterne og trommerne forsøger at finde pulsen. Guitaren, som forsangeren forsøger at ødelægge, er stadig sat til. Den støjer mere og mere ved hvert slag.

Vi er i slutningen af amerikanske singer-songwriter Phoebe Bridgers’ sang ’I Know The End’.

For fire minutter siden, da hun begyndte sangen, var tonen helt anderledes.

Musikken var stille, kontrolleret og skrøbelig – det, hun primært er kendt for. Men til sidst på scenen i tv-programmet ’Saturday Night Live’ i sidste weekend var der kaos. Og det vækker opsigt hos mange på både sociale medier, i etablerede medier og blandt musikinteresserede.

»Patetisk«, skriver musikeren David Crosby på Twitter, da en anden Twitter-bruger spørger, hvad han syntes om Phoebe Bridgers’ guitarsmadring.

Phoebe Briders svarer kort igen med to ord: »Lille tæve«.

Så hvad betyder det egentlig, når rockstjerner, popstjerner og andre smadrer deres guitar på scenen?

Udstrakt langefinger til autoriteter

Fænomenet guitarsmadring begyndte formentlig med et uheld, da Pete Townshend, guitarist i det britiske band The Who, ved en fejl kom til at ødelægge sin guitar under koncert i midten af 1960’erne.

»Pete er en høj mand, og da han til en koncert løfter guitaren op, ødelægger han halsen på den, da han rammer loftet over scenen. Alle ved, at når man ødelægger noget ved en fejl, så er det pinligt, men Pete tænkte hurtigt og smadrede guitaren ned i gulvet. Så var det ikke længere var pinligt for ham«, siger Thomas Ulrik Larsen, som selv er guitarist og rockekspert og holder foredrag om rockens store navne.

Det blev efterfølgende kutyme, at Pete Townshend og resten af The Who skulle ødelægge deres instrumenter på scenen, og det førte blandt andet til, at trommeslageren til en koncert havde placeret sprængstof inde i stortrommen med den konsekvens, at der gik ild i Pete Townshends hår, og han fik en høreskade.

De smadrer jo, hvad mange vil kalde en luksusvare, og gør dermed noget, som almindelige mennesker ikke kan Thomas Ulrik Larsen, rockekspert

Sådan begyndte den destruktive rockbølge, og Thomas Ulrik Larsen mener, at der primært er to grunde til, at rockstjernerne satte den i gang.

»Det er en del af rockstjernemyten – en form for overmagt. Stjernerne knytter sig ikke til genstande og har materiel status til at kunne gøre, hvad der passer dem. De smadrer jo, hvad mange vil kalde en luksusvare, og gør dermed noget, som almindelige mennesker ikke kan«.

»Det er også en kæmpe udstrakt langfinger til de autoriteter, som altid har lært os, at vi skal passe på ting, og det her skete i en tid, hvor unge var enormt vrede på autoriteterne, og rockmusikken var med til afspejle det«, fortæller Thomas Ulrik Larsen.