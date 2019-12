The Whos smadremand taler ud: »Det, jeg i virkeligheden søger, er et par øjeblikke på scenen, hvor jeg har potentiale til at smadre det hele«

Engang smadrede Pete Townshend instrumenter på scenen med sit band, den legendariske britiske rockgruppe The Who. Han drømmer stadig om at smadre det hele – men egentlig kan han slet ikke lide at spille med bandet, som er på turné og i fredags udsendte et nyt album. Jeg gør det i en højere sags tjeneste, siger den 74-årige guitarist, som ud over albummet ’Who’ netop har udsendt sin første roman.