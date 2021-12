I en nedlagt kirke i San Francisco kopierer en gruppe mennesker nærmest alt, hvad vi gør online

I en nedlagt kirke i San Francisco står en bunke servere og kopierer nærmest alt, hvad vi foretager os online. Oplysningerne gemmer de i Internet Archive, et arkiv over internettet. Formålet? At dokumentere og holde styr på det, menneskeheden har sagt og skabt online. Et formål, der ifølge Internet Archive kun er blevet mere afgørende i en tid, hvor både holdninger og kendsgerninger er til debat.