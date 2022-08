»I dag tænker jeg på studiet som en af de bedste beslutninger, jeg nogensinde har taget«

»Som ny studerende var jeg nok en blanding af usikker og ungdomsagtigt arrogant. Usikkerheden kom blandt andet af, at jeg ikke kendte det engelske skolesystem på samme måde som mine klassekammerater. Jeg var nødt til at arbejde meget for at indhente dem. Det gav mig både noget ydmyghed og en arbejdsmoral, jeg ikke havde haft før«.

