Hans søster blev dræbt af sin mand: »Der er mønstre i de her drab. Jeg kunne bare sidde og tjekke af«

I foråret 2020 mistede forfatter Niels Frank sin søster i et partnerdrab. Efterfølgende fandt han ud af, at hun var en del af et større mønster. Nu håber han, at familiens historie kan være med til at ændre på, hvordan vi ser på psykisk vold og privatlivets fred.