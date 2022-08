Ifølge New York Times vil det snart være muligt at købe billetter online. Der vil være gratis entré for beboere i Lincoln, Nye og White Pine i Nevada, mens adgang for alle andre vil koste omkring 150 dollars.

Da der hverken er lys på de veje, der fører til komplekset, eller telefondækning, vil man blive hentet i en nærliggende by, når man skal besøge stedet. Til gengæld skal man så heller ikke regne med noget, der minder om en by, når man så ankommer. Der er hverken en museumsbutik eller bænke at sætte sig på.