Kæmpe gåde: En mystisk genstand er dukket op i ørkenen. Ingen aner, hvor den kommer fra

Foto: Utah Department of Public Safety/Ritzau Scanpix

Uanset om det er rumvæsner, afdøde eller nulevende billedhuggere eller deciderede plattenslagere, der har stukket den kantede metalpæl i jorden, har de gjort noget, de ikke må, fremgår det af en udtalelse fra delstaten Utahs afdeling for offentlig sikkerhed, DPS, som slår fast, at det ikke uden tilladelse er lovligt at opstille skulpturer på delstatens grund, »uanset hvilken planet man er fra«, som der står.

DPS holder monolittens præcise placering hemmelig for at undgå, at science fiction-fans, dommedagsprofeter og tidens righoldige bestand af konspirationsteoretikere i stort antal skal bevæge sig ud i det øde område, hvor der ifølge afdelingen er »en betydelig mulighed for, at de vil strande og få brug for hjælp«.

På de sociale medier raser diskussionerne og gætterierne om, hvad det er, der stikker op af Utahs ørkenlandskab. Om det er rumskrot. En slags intergalaktisk mobiltelefon. Et kunstværk. En practical joke. Eller noget syvende og nogenlunde lige så sandsynligt.

Ud fra indzoomede fotografier af genstanden mener nogle dog at kunne konstatere, at der ved dens fod anes striber, som kunne antyde, at der er brugt en stensav til at få tingesten i stukket i jorden. Ligesom nogle mener at kunne se skruer anbragt med regelmæssige mellemrum langs dens kanter. Endnu et mysterium i mysteriet.

Men hvem ved? Det er måske rum-slang for signaturen ’Made in Space’.