Det var uforklarligt, da den dukkede op: Nu er mystisk monolit i ørkenen sporløst forsvundet

I sidste uge vakte det vildt postyr, da den dukkede op, den næsten fire meter høje metal-monolit i Utahs ørken. Men nu stiger kunsten: Nu synes metaltårnet at være forsvundet lige så uforklarligt, som da det blev fundet.

Det er en række medier som BBC og CNN, der kan fortælle, at en monolit, som mange mennesker nåede at valfarte ud i Utahs ørken for at se, nu tilsyneladende er forsvundet. Optagelser, tilsyneladende fra stedet, viser i hvert fald, at der nu kun er den stålskive tilbage, som monolitten stod på.

Det var den 18. november, at monolitten først blev set fra en helikopter, der mildest talt var ude i andet ærinde: De lokale naturmyndigheder var ude at tælle langhornede får, da en biolog om bord spottede en stor metalgenstand i de øde, røde sandlandskaber, og piloten vendte om for at undersøge sagen. Det var her, de på tæt hold opdagede en 3,7 meter høj monolit, som tilsyneladende havde stået på stedet i flere år.