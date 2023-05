Russisk journalist i Danmark: Russerne har brug for et håb

Livet handler for langt de fleste russere om at overleve. Det siger den russiske journalist Lev Kadik, der i to måneder har arbejdet i eksil for Politiken. Han mener, at Vesten skal gøre en større indsats for at forstå den gennemsnitlige russer og forsøge at kommunikere direkte til dem.