I dag regnes Ljudmila Petrusjevskaja for en af de største nulevende russiske forfattere, men sådan har det ikke altid været. Da hun i 1968 afleverede en tekst til det ellers systemkritiske tidsskrift Novy Mir, fik hun at vide, at det ikke kunne trykkes. De ville ikke kunne garantere hendes sikkerhed, hvis den slags kom ud i offentligheden, lød det. Det var derfor først i 1988, hun debuterede som forfatter, 50 år gammel.