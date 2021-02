Anmelderrost forfatter: Disney-klassiker har kolossale filosofiske, etiske og religiøse dybder – og vi bør allesammen tage ved lære af den

Niviaq Korneliussen debuterede med ’Homo sapienne’, en nær skildring af, hvordan det er at være lesbisk i Grønland. Den blev hun nomineret til Politikens Litteraturpris for, ligesom hun nu er nomineret for roman nummer to, ’Blomsterdalen’, der handler om den udbredte selvmordskultur blandt grønlandske unge. Hvert kapitel indledes med en nøgtern beskrivelse af endnu et selvmord, såsom »Pige 15 år. Hængning uden for et tømrerværksted med en ledning«. Korneliussen skriver om en ung, unavngiven grønlandsk kvinde, der både har en sød familie og en skøn kæreste, men går til i selvlede.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind