Gæt årets prismodtagere, og vind et biografgavekort: Oscar-uddelingen overrasker sjældent, men måske er det ved at ændre sig?

I statistik taler man om fænomenet sorte svaner, der er et overraskende udfald, som ikke kan forudsiges eller forklares af modellen. Statistikkens læresætning fortæller dog, at den bagkloge statistiker vil forsøge at forklare den sorte svane uden empirisk belæg og ender med at ødelægge modellen. Som lært, så gjort. Hvert år er der et par overraskelser under Oscar-uddelingen, men set over en 20-årig periode kan over 80 procent af prismodtagerne i de store kategorier forklares med, at de modtog priser i flere af sammenlignelige kategorier ved de øvrige engelsksprogede prisuddelinger, end deres konkurrenter gjorde.

Et par af årets overraskelser

Sidste år tog Politikens algoritme fejl i to kategorier. I år er der også et par kategorier, som kan ende med at overraske. Både bookmakernes og vores algoritme giver favoritværdigheden til Sam Mendes’ film ’1917’ i ræset om hovedprisen, men der er som altid andre stærke film i feltet. Quentin Tarantinos ’Once Upon a Time ... in Hollywood’ fik både kritikerprisen Critics Choice Award og Golden Globe for bedste komedie eller musical.

Det er sket syv gange i løbet af de seneste 20 år, at den samme film har modtaget netop de to priser, og hver gang er det endt med, at filmen fik årets Oscar for bedste film. Når det alligevel vil være en overraskelse, hvis ’Once Upon a Time ... in Hollywood’ tager prisen, er det, fordi ’1917’ – ud over en Bafta for bedste film og en Golden Globe for bedste drama – har fået de tre tungeste branchepriser Producers Guild Award, Directors Guild Award og Writers Guild Award. Aldrig er det sket, at en film har modtaget de tre branchepriser uden også at få en Oscar for bedste film.

En anden overraskelse ligger måske og lurer i dokumentarkategorien. Bookmakerne sætter deres penge på det kinesisk-amerikanske arbejdsfællesskab i filmen ’The Factory’, mens vores algoritme peger på ’For Sama’, der ligesom det danskproducerede Oscar-håb, ’The Cave’, udspringer af krigen i Syrien.

Er det her, årets sorte svaner skal findes, eller bliver det, når Tarantino får prisen som bedste instruktør for første gang, eller når Antonio Banderas får sin første skuespiller-Oscar?