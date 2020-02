Ibyen guider: Hvor skal du se Oscar-uddelingen søndag? Her er tre bud

Filmens gyldne statuetter finder deres hjem til Oscar-uddelingen, og igen i år kan man følge med rundtomkring i landets biografer. Det starter søndag aften, og Ibyen giver her et overblik over mulighederne.

Hvem kommer til at græde? Hvem siger det forkerte navn? Hvem giver liv til den røde løber? Og hvem ender med en gylden statuette?

Der er altid mange spørgsmål op til Oscar-uddelingen, men et af de vigtigste er selvfølgelig: Hvor skal jeg se showet henne?

Det er jo desværre de færreste af os, der er inviteret med i Dolby Theatre i Hollywood, hvor prisuddelingen finder sted natten til mandag 10. februar. Men derfor skal vi ikke gå glip af den prestigefyldte begivenhed.

Selve showet er jo det samme, lige meget hvor du ser det, men biograferne viser forskellige Oscar-aktuelle film, inden livetransmitteringen fra Hollywood går i gang.

Der bliver serveret kaffe og andet opkvikkende, for det når at blive morgen, før de sidste guldmænd er delt ud. Derfor er det nok ikke noget for alle slipsedrenge m/k, der har et lidt for vigtigt arbejde at passe mandag.

Her er nogle af de forskellige forpremierer, du kan opleve i de biografer, der viser Oscar-uddelingen:

1 Overset stjerneskud i Empire

Manuskriptforfatter og instruktør Greta Gerwig har lavet en ny filmatisering af ’Little Women’. Baseret på Louisa May Alcotts klassiske roman af samme navn (’Pigebørn’ på dansk) handler den om fire søstre, der skal skabe deres egne skæbner efter Den Amerikanske Borgerkrig.

Med seks nomineringer og et gyldent cast med blandt andre Meryl Streep, Saoirse Ronan, Emma Watson, Laura Dern og Timotheé Chalamet kan det være svært at kalde filmen overset. Men flere har udtalt, at Greta Gerwig var et oplagt navn i kategorien for bedste instruktør – der endnu en gang kun tæller mænd.

Vises i Empire Bio og Valby Kino.

Billetter: 140-150 kroner.

2 Sexisme i bedste sendetid

Oscar-akademiet elsker film baseret på rigtige historier, og de elsker skandaler. Her får de begge dele. ’Bombshell – opgørets time’ er nemlig baseret på den virkelige skandale på amerikanske Fox News, hvor tre kvinder (spillet af Charlize Theron, Margot Robbie og Nicole Kidman) får nok.

De gider ikke at finde sig i sexismen på arbejdspladsen længere, og deres opgør bliver hurtigt til en fløjkrig, med alt hvad der hører sig til af intriger og mudderkastning. Derudover spiller en vis bramfri præsident en ikke uvæsentlig rolle i balladen. Filmen er nomineret til tre af aftenens priser.

Vises i Atlas Biograferne, Øst for Paradis samt Nordisk Film-biograferne: Dagmar, Esbjerg Broen, Imperial, Odense, Aalborg Kennedy, Aarhus C.

Billetter: 150-179 kroner.

3 Harley Quinn på fri fod i CinemaxX

Margot Robbie er også at finde på plakaten som en tredje valgmulighed søndag nat. Det kan godt være, at ’Joker’ med Joaquin Phoenix er Oscar-højdespringer med 11 nomineringer, men der er ingen Joker uden hans kvindelige sidekick, Harley Quinn. ’Birds of Prey’ er baseret på DC-tegneserierne og giver plads til den vilde Harley Quinn. Det er altså Margot Robbie, der gentager sin rolle, og det ser ud til at blive bindegal action med vold, punchlines og højt tempo.

Vises i Imax CinemaxX København og Aarhus.