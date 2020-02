Britisk krigsfilm fortsætter sin sejrsgang forud for Oscar

Automatisk oplæsning Beta

Krigsfilmen ’1917’ fortsætter sin sejrsgang ved søndagens Bafta-uddeling, hvor actiondramaet om Første Verdenskrig er kåret som Bedste Film.

Samtidig har Sam Mendes, der står bag actionfilmen, hevet en pris i land i kategorien Bedste Instruktør.

Det er to af de tungeste priser ved uddelingen, hvor der uddeles statuetter i 25 kategorier. Anerkendelsen kommer, blot uger efter at filmen også fik priser i netop de kategorier ved Golden Globe-uddelingen.

Bafta er før blevet kaldt den britiske lillebror til den amerikanske Oscar, der finder sted 9. februar. Også her er ’1917’ nomineret til flere priser.

I alt blev det til syv Bafta-priser til ’1917’.

Filmen er optaget i en lang sekvens, og der er altså ikke klippet i den to timer lange film, som følger soldaterne Schofield og Blake, der sammen skal advare 1600 soldater om, at de er på vej direkte mod en dødsfælde.

’Joker’ var årets højdespringer med hele 11 nomineringer, men kunne blot tre gange indtage scenen for at tage imod en pris.

Blandt andet tog Joaquin Phoenix prisen for Bedste Mandlige Skuespiller for sin præstation som komikeren Arthur Fleck, der kæmper med mentale problemer, men som ikke behandles ordentligt af samfundet.

Det ender med at føre ham ansigt til ansigt med hans alter ego: Jokeren.

Prisen for Bedste Kvindelige Hovedrolle gik til Renée Zellweger i ’Judy’. Her portrætterer hun Judy Garland og viser, at det har haft sin pris for den legendariske skuespiller og sanger at blive berømt i en ung alder.

Ingen danske film, skuespillere eller instruktører er nomineret til priser ved dette års Bafta-prisuddeling, som den irske skuespiller og komiker Graham Norton var vært for.

Bafta-priserne er blevet uddelt siden 1949, og det er medlemmer af den britiske filmbranche, som afgør, hvem der kan gå hjem med priserne.

ritzau