Michelle Williams stjal rampelyset med opsigtsvækkende tale

Det er valgår i USA, og sandsynligheden for politiske takketaler ved de amerikanske prisfester er i top.

Årets Golden Globe-prisfest var ingen undtagelse.

Her vandt skuespilleren Michelle Williams prisen for bedste præstation af en kvindelig skuespiller i en afsluttet tv-serie eller tv-film – for sin medvirken i HBO-serien ’Fosse/Verdon’.

Da hun modtog prisen, opfordrede hun alle kvindelige amerikanere til at insistere på muligheden for at få en abort. En debat, der typisk fylder en del i USA og ofte omtales som at være tilhængere af »et valg« – modsat abortmodstanderes formulering om at være tilhængere af »liv«.

Årets vindere Film: Bedste Film, drama: ’1917’.

’1917’. Bedste Film, musical eller komedie: ’Once Upon a Time ... in Hollywood’.

’Once Upon a Time ... in Hollywood’. Bedste Skuespiller, drama: Joaquin Phoenix, ’Joker’.

Joaquin Phoenix, ’Joker’. Bedste Skuespillerinde, drama: Renée Zellweger, ’Judy’.

Renée Zellweger, ’Judy’. Bedste Skuespiller, musical eller komedie: Taron Egerton, ’Rocketman’.

Taron Egerton, ’Rocketman’. Bedste Skuespillerinde, musical eller komedie: Awkwafina, ’The Farewell’.

Awkwafina, ’The Farewell’. Bedste Mandlige Birolle: Brad Pitt, ’Once Upon a Time ... in Hollywood’.

Brad Pitt, ’Once Upon a Time ... in Hollywood’. Bedste Kvindelige Birolle: Laura Dern, ’Marriage Story’.

Laura Dern, ’Marriage Story’. Bedste Instruktør: Sam Mendes, ’1917’.

Sam Mendes, ’1917’. Bedste Filmmanuskript: Quentin Tarantino, ’Once Upon a Time ... in Hollywood’.

Quentin Tarantino, ’Once Upon a Time ... in Hollywood’. Bedste Udenlandske Film: ’Parasite’.

’Parasite’. Bedste Animerede Film: ’Missing Link’. Tv-serier: Bedste Serie, drama: ’Succession’.

’Succession’. Bedste Skuespiller, drama: Brian Cox, ’Succession’.

Brian Cox, ’Succession’. Bedste Skuespillerinde, drama: Olivia Colman, ’The Crown’.

Olivia Colman, ’The Crown’. Bedste Serie, musical eller komedie: ’Fleabag’.

’Fleabag’. Bedste Skuespiller, musical eller komedie: Ramy Youssef, ’Ramy’.

Ramy Youssef, ’Ramy’. Bedste Skuespillerinde, musical eller komedie: Phoebe Waller-Bridge, ’Fleabag’.

Phoebe Waller-Bridge, ’Fleabag’. Bedste Serie, miniserie eller tv-film: ’Chernobyl’.

’Chernobyl’. Bedste Skuespiller, miniserie eller tv-film: Russell Crowe, ’The Loudest Voice’.

Russell Crowe, ’The Loudest Voice’. Bedste Skuespillerinde, miniserie eller tv-film: Michelle Williams, ’Fosse/Verdon’.

Michelle Williams, ’Fosse/Verdon’. Bedste Mandlige Birolle, miniserie eller tv-film: Stellan Skarsgard, ’Chernobyl’.

Stellan Skarsgard, ’Chernobyl’. Bedste Kvindelige Birolle, miniserie eller tv-film: Patricia Arquette, ’The Act’. Kilder: AFP, goldenglobe.com. Vis mere

Michelle Williams understregede, hvordan hendes præstationer som skuespiller hænger sammen med, at hun selv har kunnet bestemme over sit liv. Herunder hvornår og hvordan hun skulle have børn.

»Så alle kvinder, 18 eller 118 år gamle, når det er tid til at stemme, så gør det i din egen interesse«, sagde Michelle Williams og modtog et stort bifald. Hun fortsatte:

»Det er det, mænd har gjort i mange år, og det er derfor, verden i så høj grad ligner dem. Glem ikke, at vi er den største vælgergruppe i dette land. Lad os få det til at ligne os noget mere«.

Foto: Handout/Ritzau Scanpix Michelle Williams holder sin tale ved Golden Globe-prisfesten 2020.

Michelle Williams holder sin tale ved Golden Globe-prisfesten 2020. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

På det efterfølgende pressemøde sagde hun til journalisten fra Hollywood Reporter, at hun egentlig er en genert person, men at hun på det seneste har fundet modet til at sige, hvad hun mener. Fordi det er vigtigt.

»Når andre mennesker har sagt fra, ved jeg, at det har gjort en stor forskel i mit eget liv«, sagde skuespilleren, der snart fylder 40 år.

Michelle Williams har en datter på 14 år, som hun fik sammen med den afdøde skuespiller Heath Ledger. Hun er i dag forlovet med instruktøren Thomas Kail, og som det også kunne ses ved Golden Globes-festen skal de have et barn sammen. I 2019 blev hun skilt fra musikeren Phil Elverum, som hun giftede sig med i 2018.

Ved sidste års Emmy-prisfest holdt Michelle Williams ligeledes en politisk tale, dengang om ligeløn, som hun i det hele taget har formået at sætte på dagsordenen i Hollywood.

Det skete, da det kom frem, at Michelle Williams, der er nomineret til en Oscar fire gange, fik 1.000 dollars for at medvirke i Ridley Scott-filmen ’All the Money in the World’, mens medskuespilleren Mark Wahlberg fik 1,5 millioner for sit arbejde i filmen. Altså 1.500 gange mere.

Golden Globes 2020 fandt sted på Beverly Hilton i Los Angeles, USA, og værten var komiker Ricky Gervais.