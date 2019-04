Han fik 10 millioner kroner – hun fik 6.600: Oscar-nomineret skuespillerinde var »paralyseret« over lønforskel mellem hende og Mark Wahlberg

Hun var »paralyseret af en følelses af nyttesløshed«.

Sådan beskriver den sky filmstjerne Michelle Williams sine følelser i slutningen af 2017.

Her kom det frem, at hendes mandlige kollega Mark Wahlberg blev betalt 1,5 millioner dollars (knap ti millioner kroner) for at genindspille visse scener i filmen ’All the Money in the World’, mens hun selv fik 1.000 dollars (6.600 kroner).

Scenerne skulle genindspilles i hast, fordi Kevin Spacey i sidste øjeblik blev smidt ud af filmen på grund af anklager om sexchikane. Hovedrollen skulle overtages af Christopher Plummer, og derfor skulle en lang række scener filmes om.

Ud over chokket var det værste ved oplevelsen en følelse af, at alle var ligeglade, har hun sagt ved en høring i Washington, D.C., om lønforskellen mellem mænd og kvinder, skriver The Guardian.

»Ved I hvad, ingen tog sig af det«, sagde hun.

»Og det var ingen overraskelse for mig, det styrkede bare de erfaringer, livet har givet mig, af at lighed ikke er en umistelig ret, og at kvinder altid vil arbejde for mindre løn, mens de tager størstedelen af ansvaret derhjemme«, lød det.

Hjælp fra Jessica Chastain

»Jeg har arbejdet som skuespiller, siden jeg var 12 år gammel. Jeg har modtaget min branches højeste hædersbevisninger, og det har stadig ikke medført en ligeværdig løn«, sagde hun om de følelser, sagen vakte i hende. Michelle Williams har fire gange været nomineret til en Oscar.

Michelle Williams er ikke på sociale medier og giver sjældent interview. Hun har dog tidligere berørt sagen om lønforskellen til Mark Wahlberg i et interview med Vanity Fair, hvor hun ligeledes fortalte, at ingen tog sig af det, da det kom frem. Altså til at begynde med.

Men så tog skuespilleren Jessica Chastain ordet via sin Twitterkonto med mere end 700.000 følgere og skrev, om det virkelig kunne være rigtigt? Hun havde inden da spurgt Michelle Williams, om det var i orden at skrive om det på det sociale medie. Det måtte hun gerne. »Men det er allerede ude, og ingen tager sig af det«, fortæller hun, at hun sagde til Jessica Chastain.

I heard for the reshoot she got $80 a day compared to his MILLIONS. Would anyone like to clarify? I really hope that with everything coming to light, she was paid fairly. She's a brilliant actress and is wonderful in the film. https://t.co/VzGA2ucAjV — Jessica Chastain (@jes_chastain) 9. januar 2018

Hvad Michelle Williams ikke tog højde for, var, at Hollywood i forvejen var på den anden ende på grund af #MeToo-bevægelsen og den deraf afledte Time’s Up-bevægelse mod seksuelle overgreb – begge dele med udspring i filmindustrien i Hollywood. Og tweetet fik derfor massiv opmærksomhed.

Da USA Today fulgte op med en artikel om løngabet mellem Williams og Wahlberg, eksploderede det, og den private Michelle Williams var pludselig blevet centrum for en særdeles offentlig debat om ligeløn.

I medierne om ligeløn og død

Under høringen i Washington sagde Michelle Williams ifølge The Guardian:

»Jeg bliver nødt til at sige, at ved det job, jeg gjorde færdig for to uger siden, blev jeg betalt det samme som min mandlige kollega«.

Oplevelsen af at blive en case for ligeløn har altså bragt noget godt med sig. Hun har dog understreget, at det var voldsomt.

»Jeg har aldrig været centrum for en sådan debat, en nyhedsserie som denne – ud over, du ved, en om et traumatisk dødsfald«, sagde hun i Vanity Fair.

Kommentaren er en henvisning til Michelle Williams’ forhold til skuespilleren Heath Ledger, der døde som 28-årig i 2008 kort efter deres treårige forhold. De havde en datter sammen, der i dag er 15 år gammel.

Michelle Williams blev i 2018 i al hemmelighed gift med musikeren Phil Elverum, der blandt andet har udgivet anmelderroste plader under kunstnernavnet Mount Eerie.