Joakim Grundahl: Værtsløst show reducerer Oscar til uimodsagt underholdning på linje med kattevideoer

På søndag uddeles filmbranchens mest prestigefulde pris for andet år i træk uden en vært. Oscar-showet får dermed lov til at levere komplet uimodsagt underholdning, og industrien har vundet det endelige slag, skriver filmanmelder Joakim Grundahl i denne klumme.

At oscarshowet blev afviklet uden vært sidste år, var måske forståeligt, i betragtning af at den amerikanske komiker Kevin Hart måtte trække sig efter kontroverser omkring nogle homofobiske tweets. Men at man dropper værten igen i år, ligner en frygt for den offentlige mening. Det vil sige: frygt for lave seertal.​​​​​​​​​