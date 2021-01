Kristoffer Hegnsvad: 7 film og serier, du bør streame nu

Streamingstress til januar. Disney+ råber op med Marvel-serien ’WandaVision’, og Netflix forsøger at bilde verden ind, at vi skal se ’Outside The Wire’ (det skal vi ikke), men jeg går mest af alt og venter på andet særafsnit af ’Euphoria’, der kommer 25. januar på HBO Nordic og Sam Levinsons ’Malcolm & Marie’, der kommer 5. februar på Netflix. Og så har jeg disse 7 anbefalinger til, hvad du kan streame nu.

1Pretend It’s A City:Martin Scorsese har tydeligvis haft en fest med at lave denne dokumentarserie i syv dele, hvor han taler, snakker og sludrer med den længe skriveblokerede forfatter Fran Lebowitz, der elsker New York. Og hader New York. Men hader andre byer mere. Hun er en kritiker, en flanør og dagligdagens kommentator, der tager os med rundt i den by, Scorsese elsker. Jeg skiftevis klukler og bliver irriteret, hvilket er en del af charmen – en charme, serien i øvrigt deler med den også newyorkerflanerende-kommenterende serie ’How to with John Wilson’, der hygger sig ovre på nabostrømmen HBO Nordic.