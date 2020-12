Han lavede tv-shop-reklamer til daglig. I sin fritid skabte han et lille mirakel af en serie til HBO

En mand hænger med hovedet nedad og spiller tværfløjte på en tværgående stilladspæl et sted på Manhattan. Imens konstaterer en fortællerstemme tørt: »Ham her bruger stilladset som koncertsal«.

Det er ikke for ingenting, at det mirakel af en dokumentarserie, ’How to with John Wilson’, bliver sammenlignet med naturprogrammer fortalt af David Attenborough – bare om mennesket, nærmere bestemt dem, der bor i New York, i stedet for dyr.

Resultatet er en lille genistreg, der lander helt perfekt her i årets 11. time som den julegave, man ikke vidste, man ønskede sig. For serien gør netop det, man ikke må i denne tid: Den går helt tæt på andre mennesker. Især folk, man ikke kender. Og den gør det på en meget fin og empatisk måde, hvor den i en på mange måder stærkt polariseret tid faktisk lykkes med at vise, hvor forbundne vi mennesker er med hinanden, uanset om vi vil være ved det eller ej.