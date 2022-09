Kæmpe DR-satsning er fejende flot. Der er bare et stort problem

Dramaserien om krølleopfindelsen Carmen Curlers er fejende flot fortalt. Den er også et kulørt, skægt og stereotypt brydningstidsbillede anno første halvdel af 1960’erne. Men den vil for meget, og dens karakterer er tegnet op, så man ikke for alvor kerer sig om dem.