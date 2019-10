Det er dagen, hvor yndige små piger lægger dukkerne fra sig, kåde ungersvende gemmer legetøjsbilerne væk og forvandles til grufulde og frygtindgydende væsener lige fra raslende skeletter til glubske monstre. Hvor mor og far følger trop med drabelige maskeringer og til børnenes fryd pludselig bliver dobbelte så høje på stylter.

Halloween i Derry, den næststørste by i Nordirland, er en årlig begivenhed, som alle ser frem til med længsel. En fest, som begynder allerede aftenen inden selve dagen, 31. oktober, med ’Awakening the Walls’, hvor de tykke mure hele vejen omkring Derry virkelig bliver vækket fra slumren, når fantasifulde optog fylder op. Denne aften giver en forsmag på, hvad morgendagen byder på.

Halloween i Derry er af flere internationale medier, blandt andet US Today i 2015, kåret som et af de mest spektakulære steder i verden at opleve begivenheden. Det er de mange og afvekslende indslag i byens halloween, men måske især det engagement, som arrangørerne lægger i festlighederne, som påskønnes af et stort internationalt publikum. På selve dagen, især om aftenen, står byen på den anden ende, og der bliver trængsel overalt.

Hvert år sit tema.

Derry – eller Londonderry, som byen også hedder – ligger i den nordvestlige ende af Nordirland, omtrent halvanden times kørsel fra Belfast. Under halloween fyldes byen til bristepunktet lokale, tilrejsende fra Storbritannien og hele verden, så hoteller, B&B's og spisesteder bliver hurtigt udsolgt i dagene omkring 31. oktober.

I 2018 var det ’Return of the Ancients’. De fortidiges tilbagevenden skabte gys og gru i Derry. Selv borgmester John Boyle glæder sig som et barn, da Politiken møder ham på rådhuset. Men han vil dog ikke afsløre, hvilken figur han vil klæde sig ud som.

»Det fortæller man bare aldrig på forhånd«, siger han med et skælmsk blik i øjnene.

I år er temaet ’The Other World Awakens’, og den anden verden vågner i Derrys gader fra 26. oktober til 1. november.

Guildhall lægger rammer til fantasifulde udsmykninger. Viser vejret sig køligt, er det en lise at træde indenfor i den smukke bygning.