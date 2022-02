Volodymyrs store dilemma: Tag tilbage og kæmp, eller bliv stemplet som landsforræder 

Volodymyr Svidelskij og hans kone Olga blev gift i Kijev tirsdag 22. februar. Dagen efter tog Volodymyr til Berlin for at arbejde hos Tesla, og torsdag brød krigen ud. Lørdag lykkedes det dem at at blive genforenet på banegården i Przemysl i Polen, og Olga forsøger at tale sin mand fra at tage tilbage ind i Ukraine for at kæmpe for sit land.