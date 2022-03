1. juni skal du stemme: Forstå EU's forsvarssamarbejde på fem minutter

Inden udgangen af marts mødes de 27 EU-ledere i Bruxelles for at nikke til en ny forsvarsstrategi, et strategisk kompas, som skal lægge retningen for det fremadrettede fokus. Alt lige fra at styrke forsvaret over for nye trusler som hybrid- og cyberangreb, til hvordan man kan øge EU’s militære muskler i samarbejde med Nato.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her