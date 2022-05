Landsby for landsby vinder russerne terræn i en ring om byen – nu har ukrainerne tre muligheder

Severodonetsk er den østlige Luhansk-regions sidste ukrainske bastion. Og hvis de russiske styrker indtager byen, kan Ruslands præsident, Vladimir Putin, sætte et kryds ud for ét af sine mål for krigen, der i de seneste uger har været koncentreret om de to østlige regioner, Luhansk og Donetsk.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til Politikens digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her