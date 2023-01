»Vi nærmer os en ny verdensorden. Du har to lejre – en demokratisk lejr ledet af USA og en autokratisk lejr ledet af Kina. Og du vil se stærkere spændinger mellem de to lejre i de kommende år. Jeg tror, vi er nødt til at gå gennem den fase, før autokraterne indser, at konstruktivt samarbejde er bedre end destruktiv konfrontation«, siger Fogh.

Prøv 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu

Allerede abonnent? Log ind her