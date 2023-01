Sverige håber at redde Europa ud af kinesisk afhængighed

»Det glæder mig at kunne fortælle jer, at vi har gjort Europas største fund til dato af sjældne jordarter. Vi ved endnu ikke, hvor stort det er, eller hvordan vi præcis kan udnytte det, men det vi ved, er, at det bliver fuldstændig afgørende for overgangen fra benzinbiler til elbiler«, sagde Jan Moström, selskabets øverste direktør i minens halvmørke indre, hvor det store hulrum og de rå stenvægge kun var oplyst af blålige projektører.