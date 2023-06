Mette Frederiksen vil reformere for at styrke Afrika

Den gamle verden findes ikke mere, og i den nye verden er Europa nødt til at opdyrke nye, ligeværdige partnerskaber med vigtige lande i Afrika, Asien og Latinamerika for at forsvare vores interesser og værdier.

Med den analyse i bagagen flyver statsminister Mette Frederiksen (S) denne søndag til det sydligste Afrika i en usædvanlig tandem med Hollands ministerpræsident, Mark Rutte. De to regeringschefer skal sammen møde Namibias præsident, Hage Geingob, og Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa.