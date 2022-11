Det er vildt, hvis det virker: Forskerhold med dansker i spidsen vil kurere frygtet hjernesygdom – nu har de fået grønt lys til menneskeforsøg

Et internationalt forskerhold med danske Agnete Kirkeby i spidsen har fået tilladelse til at indlede forsøg på patienter med Parkinsons sygdom, hvor de vil sprøjte embryonale stamceller, der kan producere dopamin, ind i hjernen på patienterne i håb om at kunne kurere dem. Metoden virker på nøgne rotter og minigrise.