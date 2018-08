SF kræver ny bindende klimalov af Frederiksen

Hvis Mette Frederiksen bliver Danmarks næste statsminister, vil SF have indført en bindende klimalov, der skal være ligeså rigid, som statens budgetter er det.

Det betyder, at en regering som noget nyt skal forpligtes til at forbedre klimaet år for år for at opnå et fastlagt klimamål. SF’s bud på målet er en reduktion af CO2-udledningen med 60 procent i 2030.

Tilbage fra sommerferie og med under et år til et kommende valg er partiet ved at gøre sig det klart, præcis hvad støtten til en mulig S-regering skal koste. Foreløbigt ligger det konkrete klimakrav klart, mens flere vil komme til i løbet af foråret, fortæller partiformand Pia Olsen Dyhr forud for SF’s sommergruppemøde i denne uge.

»Vores ambition er at lave en bindende klimalov, så man ikke bare bagefter kan sige, pyt, det er vi sådan set lidt ligeglade med«, siger Olsen Dyhr.

Serie I en ny serie, ’Nedtælling til valget’, går Politiken tæt på Folketingets 9 partier i forbindelse med de politiske sommergruppemøder i august. I sidste uge: Dansk Folkeparti og Liberal Alliance I dag: SF Senere: Alternativet, Konservative, Venstre, Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialdemokratiet.

»Hvis vi beslutter i Folketinget, at vi skal nå noget et bestemt år, så er man nødt til årligt at se, om det går i den rigtige retning, eller om der skal ændres noget. Så det er et mere forpligtende element over for enhver siddende regering«.

Hvori ligger det bindende?

»Det ligger i, at Folketinget skal vedtage en lov. Det, vi gjorde sidst, var at skrive det ind i en energiaftale, derfor var det ikke bindende. Det var en målsætning. Men det skal ikke være en målsætning næste gang, det skal være et bindende krav«.

Skal der være sanktioner, hvis man ikke lever op til det mål, der er fastsat?

»Folketinget har jo masser af beslutninger, som vi skal leve op til. Vi sanktionerer jo os selv, hvis vi ikke lever op til det, så er vi nødt til at ændre loven. Men der kommer jo ikke nogen udefra og siger, at vi får en bøde«, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun sammenligner en bindende klimalov med budgetloven, der fastlægger både de kommunale og statslige udgiftslofter. Men hvor kommunerne i dag kan blive straffet økonomisk, hvis budgetloven ikke bliver overholdt, er der ikke lagt op til kontant afregning, hvis en bindende klimalov ikke blive efterlevet, for det vil være staten, der har ansvaret.

»Hvis staten ikke overholder budgetloven, kommer der jo heller ikke nogen og skælder ud på Danmark. Men du kan jo se, hvordan Finansministeriet reagerer, når man diskuterer noget, der overhovedet kunne komme uden for grænserne af budgetloven. De er ret rigide. Klimaministeriet skal være ligeså rigide og have samme muskler som Finansministeriet. Klima og økonomi skal være ligestillet«, siger Pia Olsen Dyhr.

Elbæk er ikke en mulighed

For at indfri en kommende klimalovs målsætning, vil SF genoplive flere tidligere forslag. Både landbruget og transportsektoren skal bidrage, og det skal eksempelvis være slut med salget af nye diesel- og benzinbiler fra 2030. Derudover skal landbrugspakken, som den borgerlige regering har indført, ændres markant.

»De brændselsformer og de afgrøder, de bruger i landbruget, skal omlægges. Vi skal tænke hele landbruget på ny, der er måske nogle jorde, der skal tages ud, der skal lægges natur, og der skal investeres i energipil. Selvfølgelig med kompensation til landmændene, men det skal have en klimaeffekt«, siger Pia Olsen Dyhr.

Til gengæld er SF ikke tilhænger af en afgift på kød, som Alternativet eksempelvis har foreslået. I stedet skal information og vegetariske tilbud i den offentlige sektor begrænse kødforbruget. En egentlig flyafgift ser hun heller ikke for sig.

»En ny regering skal foreslå i EU, at man laver en lufthavnskat, så det koster penge, hver gang et fly lander eller letter i en lufthavn. Men det er ikke noget, Danmark kan gøre alene«, siger hun.

Socialdemokratiet præsenterede i maj sit miljø- og klimaudspil, men det er ifølge Olsen Dyhr ikke ambitiøst nok for en kommende regering. Støtten til Mette Frederiksen vakler dog ikke.

Kan I støtte en socialdemokratisk regering, hvis ikke Mette Frederiksen vil lave en bindende klimalov?